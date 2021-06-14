الكشف عن مرض خطير لمن يشرب أكثر من لترين ماء يومياً

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت إخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، آنا دينيسوفا، أن الرأي العام السائد حول الفوائد الصحية لثلاثة لترات من الماء يوميا أنه غير صحيح.
وقالت: “يوصي الأطباء بشرب ما بين 1,5 لتر ولترين من الماء يوميا. وإذا كنت تمارس الرياضة بنشاط فيمكنك شرب 2,5 لتر وحتى 3 لترات من الماء. لكن شرب الحجم الكبير من الماء محظور بالنسبة للناس المعانين من أمراض الجهاز القلبي والوعائي مثل قصور القلب، وكذلك بالنسبة للناس الذين لديهم ميل لتشكيل وذمات في الساقين”.
وأضافت الطبيبة أن الإفراط في شرب الماء قد يسبب في ظهور وذمات في الجسم كله. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كمية المياه التي تزيد عن لترين في اليوم ستؤذي الأشخاص المصابين بأمراض الكلى.
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