شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين جائزة محافظ الجوف للثقافة والفنون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مكتب الثقافة بمحافظة الجوف بالتعاون مع إدارة المركز الصيفي الأول لطلاب الجوف جائزة محافظ المحافظة للثقافة والفنون تحت شعار "ترسيخ الهوية الوطنيه في نفوس النشئ والشباب".



وأوضح مدير الثقافة في الجوف شرف العكة، أن مسابقة الجائزة ستستمر 20 يوما وسيتوج فيها 12 فائزا من إجمالي المتنافسين على الجائزة التي تشمل أربعة مجالات أدبية وثقافية "القصه القصيرة - الإنشاد - الرسم - الشعر"، وسيتم تكريم الفائزين في اختتام المركز الصيفي.