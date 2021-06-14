وكيل محافظة تعز يتفقد أوضاع هيئة مستشفى الثورة العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل محافظة تعز عارف جامل اليوم، سير العمل في هيئة مستشفى الثورة العام، للاطلاع على احتياجاتها.



ودشن جامل خلال الزيارة، العمل بجهاز التصوير الطبقي المحوري بالمستشفى بتمويل مركز الملك سلمان للاعمال الاغاثية والانسانية، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بدعم القطاع الصحي، مشددا على ضرورة اعتماد موازنة تشغيلية كافية للمستشفى، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

واستمع وكيل المحافظة من رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور عبدالرحيم السامعي، الى التحديات التي تواجه الهيئة وسبل معالجتها.

ووجه باعتماد 500 لتر ديزل للهيئة بشكل يومي على نفقة السلطة المحلية.