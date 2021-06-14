اجتماع موسع يناقش أوضاع كهرباء عدن وكيفية الاستفادة من منحة الوقود السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل، وضم مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة في عدن سالم الوليدي، ومدراء المناطق ومدراء الإدارات التجارية بالكهرباء، أوضاع الكهرباء وكيفية الاستفادة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للتغلب على تحديات قطاع الكهرباء.



كما ناقش الاجتماع، الآليات المناسبة لرفع مستوى الإيرادات وتحصيل فواتير الكهرباء بما فيها المتأخرات لدى مختلف فئات المشتركين من كبار المستفيدين ممثلين بالقطاعات الحكومية والمسؤولين والتجار والمواطنين، وإزالة الربط العشوائي الذي يتسبب بمخاطر وأضرار وخسائر كبيرة، كونه يؤدي لخروج منظومة الكهرباء عن الخدمة واحتراق العديد من المحولات وارتفاع حجم الفاقد من الكهرباء.

وتطرق الاجتماع إلى استعدادات تنفيذ حملات إزالة الربط العشوائي وإلزام كبار المستفيدين بسداد مستحقات الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، من أجل المساهمة في تمكين مؤسسة الكهرباء من الإيفاء بالتزاماتها وبالتالي تحسين مستوى خدمة الكهرباء المقدمة للمستفيدين .. مشددا على ضرورة تأهيل كوادر قطاع الكهرباء في مختلف مجالات عملهم.

وأكد وكيل وزارة الكهرباء فاضل، أهمية مضاعفة جهود الجميع خلال المرحلتين الحالية والقادمة من أجل تحسين مستوى خدمة الكهرباء ومواجهة التحديات والتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء.

من جانبه استعرض مدير كهرباء عدن الوليدي، خطط وجهود مؤسسة الكهرباء والمناطق والإدارات التابعة لها في سبيل تحسين خدمة الكهرباء.