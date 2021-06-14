شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفكيك وانتزاع شبكة ألغام وعبوات حوثية في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الجوف

تمكنت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش من تفكيك وانتزاع شبكة من الألغام والعبوات الناسفة كانت قد زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في الممرات والطرقات العامة بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.



ونجحت الفرق الهندسية في تفكيك وانتزاع شبكة متكاملة من الألغام والعبوات الناسفة تقدر بنحو 300 لغم، موضحاً أنها تنوعت ما بين ألغام فردية وألغام عربات وعبوات ناسفة واتخذت أشكالاً وأحجامًا متنوعة.

وتواصل المليشيا زراعة الألغام بكثافة في الوديان والطرقات العامة وفي المنازل بغرض إرهاب المواطنين وتقييد حركتهم وممارسة حياتهم الطبيعية.