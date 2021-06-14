إضراب شامل لموظفي الأشغال العامة بمحافظة إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 ـ إب

أعلن موظفو مكتب الاشغال العامة بمحافظة إب، (وسط اليمن)، تنفيذ اضراب شامل.



وقالت نقابة موظفي مكتب الاشغال العامة بالمحافظة، في بيان، إن الموظفين أعلنوا الإضراب الشامل وعدم مسؤوليتهم عن أي مخالفات تحدث أثناء الإضراب.

وأشار البيان إلى أن الاضراب جاء احتجاجا على وصفهم بالفاسدين من قبل القاضي شمسان الذيب رئيس محكمة غرب إب.

ووصفهم "الذيب" بالفاسدين على خلفية إزالة مخالفات حضرية في منطقة الظهار، وسط المدينة، بناءً على مخطط عام المدينة.

وبحسب محامون، تصاعدت حدة الأزمات بين الجهات التنفيذية والقضائية بالمحافظة الخاضعة لسيطرت الحوثيين، نتيجة نفوذ قيادات لدى المليشيا تسعى إلى تحقيق مكاسب مادية وعمليات نهب تتضارب مع القوانيين