إصابة أحد موظفي شركة النفط برصاص قيادي حوثي في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أصيب أحد موظفي شركة النفط برصاص قيادي حوثي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي والتي تشهد تصاعدا في اعمال الفوضى والانفلات الامني.



وذكرت مصادر محلية في صنعاء ان أحد قيادات الحوثي والمنتسب لآل الماخذي اراد الدخول لمحطة مشتقات نفطية بالقوة متخطيا من يسبقه في الطابور امام المحطة، وحين أوقفه مندوب الشركة، فما كان منه إلا أن أشهر السلاح فوراً وأطلق الرصاص الحيّ على موظف الشركة.

وبحسب المصادر فان المواطنين قاموا باسعاف المصاب للمستشفى لتلقي العلاج ولايزال حتى الان تحت الملاحظة الطبية وحالته حرجه جداً.

وتزايدت عمليات الاغتيالات والحوادث الامنية في مناطق الحوثي في ظل تشجيع ودعم عصابات الحوثي للمجرمين واطلاق اياديهم للعبث بامن المواطنين في صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيات الحوثي