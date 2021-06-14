شكرا لقرائتكم خبر عن خلطة الزنجبيل تزيد مضاعفات الجلطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على مقطع الفيديو الذي تم تداوله عن علاج جلطة القلب الحادة بخلطة "الزنجبيل".

وقال "النمر" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "انتشر مؤخرًا مقطع لتحضير علاج لجلطة القلب الحادة من الزنجبيل والثوم والليمون والخل".

وأضاف: "المشكلة ليس في عدم فعاليته فقط بل في أنه يجعل المريض يؤخّر ذهابه للمستشفى مما يزيد مضاعفات الجلطة ومن ضمنها الوفاة".

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