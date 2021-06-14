شكرا لبحثكم عن خبر برنامج "تعزيز السلامة المجتمعية" يطلق الدورة التدريبية الثانية للمناصرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عــدن / خـاص – عــاد نـعـمـان

دشن منتدى التنمية السياسية – مكتب عدن، صباح اليوم، فعاليات وأعمال الدورة التدريبية الثانية للمناصرة، الخاصة بمنتسبي قسم شرطة مديرية كريتر، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج "تعزيز السلامة المجتمعية".

تستمر الدورة التدريبية خمسة أيام متواصلة، يحضر ويشارك فيها 22 جندي وعسكري وضابط وقيادي، ضمن الدفعة التدريبية الثانية من منتسبي قسم شرطة مديرية كريتر، ويقوم بعملية التدريب متخصصين تحصلوا على تدريب مدربين، في المرحلة الثالثة من البرنامج، يعتمدون على محتوى الدليل التدريبي، الصادر عن المنتدى، والمُعد من لجنة مكونة من أكاديميين وممثلي أجهزة إنفاذ القانون، خلال المرحلة الثانية من البرنامج.

تتمحور العناوين التدريبية حول سبعة مواضيع ووحدات تدريبية رئيسية: السلامة المجتمعية، تنمية ثقافة المشاركة المجتمعية، الحقوق ذات الصلة بالسلامة المجتمعية في القانون اليمني، أدوار الشرطة ومسؤولياتها لتعزيز السلامة المجتمعية، مهارات الإتصال الفعال، فض النزاع وحل المشكلات، وكذا المناصرة.

كان منتدى التنمية السياسية – مكتب عدن، قد أختتم يوم الخميس الماضي، فعاليات وأعمال الدورة التدريبية الأولى للمناصرة، للدفعة التدريبية الأولى من منتسبي قسم شرطة مديرية كريتر، ويعتزم مكتب المنتدى تنفيذ دورة تدريبية ثالثة مطلع الأسبوع القادم، تستمر أيضًا خمسة أيام.

يُذكر أن برنامج "تعزيز السلامة المجتمعية" CS في اليمن، يُنفذ في إطار مبادرة من منتدى التنمية السياسية، في أربع مدن يمنية: صنعاء، عدن، ذمار، المكلا، بالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية، ودعم وتمويل من الإتحاد الأوروبي ومملكة هولندا، بالتنسيق مع إدارات الأمن العام، ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تعزيز النهج الخاص بالسلامة المجتمعية؛ للمساهمة في تحسين سلامة المواطن.