غرق عشرات المهاجرين الأفارقة قبالة السواحل اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 ـ عدن

لقي عشرات المهاجرين الأفارقة حتفهم غرقاً في البحر، بعدما انقلب قارب كان يحملهم من جيبوتي إلى الأراضي اليمنية.



وقالت مصادر محلية في محافظة لحج، اليوم الاثنين، إنهم شاهدوا طفو عدد من الجثث على امتداد سواحل باب المندب وراس العارة.

وأكدت المصادر أن المهاجرين الأفارقة تعرضوا للغرق نتيجة انقلاب قارب يقلهم قبالة منطقة "رأس العارة" بمحافظة لحج على شواطئ البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن القارب كان يقوده أربعة يمنيين فقدوا في حادثة الغرق، حيث تعرض القارب وسط البحر لحادثة انقلاب، نجا منها أكثر من 20 شخصاً ظلوا متمسكين بأعلى القارب فيما غرق بقية من كانوا على متنه