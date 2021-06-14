مليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي رتبته "لواء" وتدفن جثته في صعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

اعترفت مليشيا الحوثي الارهابية، الاثنين، بمصرع قيادي بارز لديها ينتحل رتبة لواء، وينحدر من معقل الجماعة، (شمالي اليمن).



وبحسب وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية، شاركت قيادات بمحافظة صعدة -معقل زعيم المليشيا المدعو "عبدالملك الحوثي"- دفن جثة الصريع الشيخ "حسين سعيد عامر هديان"، في مسقط رأسه بمنطقة نشور، مديرية الصفراء

ولم تبين المليشيا مكان وزمان مقتل "هديان" الذي ينتحل رتبة لواء، بقدر كشفها عن مصرعه في احدى جبهات القتال العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي الارهابية.

ورجحت مصادر عسكرية أنه لقي حتفه بضربة جوية لمقاتلات التحالف العربي المساندة للقوات الحكومية والمقاومة في جبهات شمال وشمال شرقي البلاد.