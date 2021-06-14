القوات المشتركة تكبد مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تكبدت المليشيات الحوثية ، اليوم الاثنين 14 يونيو، خسائر بشرية ومادية باشتباكات وضربات مركزة في الساحل الغربي جراء خروقاتها لوقف إطلاق النار وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين.



وأفاد الإعلام العسكري أن المليشيات التابعة لإيران حاولت ساعات الصباح التسلل واستحداث تحصينات في خطوط التماس شمال غرب مدينة حيس بعد وصول تعزيزات لها من جهة مديرية الجراحي ولكن دون جدوى.

مؤكدا أن وحدات من القوات المشتركة خاضت اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط مفرق العدين والضواحي الغربية لمدينة حيس وانتهت بمصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات وإجبار البقية على الفرار .

ولفت إلى أن المليشيات استخدمت غطاء ناري مكثف طال منازل المواطنين في الأطراف الغربية لمدينة حيس ذات الكثافة.

وتعد الاشتباكات الثالثة من نوعها في ذات المنطقة خلال أقل من أسبوع انتهت جميعها بالفشل الذريع للمليشيات الحوثية وخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوفها.

إلى ذلك تكبدت ذات المليشيات خسائر مماثلة بضربات مركزة داخل مدينة الحديدة وفي جبهتي التحيتا والدريهمي الساعات الماضية، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري.

مؤكدا أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للمليشيات الحوثية قرب خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين وقطاعي الصالح وكيلو 16 بمدينة الحديدة وكذلك شمال شرق مدينة التحيتا وجنوب مدينة الدريهمي وسرعان ماتم إخمادها بإصابات مباشرة أوقعت فيها قتلى وجرحى وتدمير آليات