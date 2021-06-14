شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصلحة خفر السواحل تختتم في العاصمة المؤقتة عدن اليوم دورتين تدريبيتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت مصلحة خفر السواحل اليمنية ، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورتين تدريبيتين متخصصة في "صعود وتفتيش السفن" و "الأمن والسلامة المهنية"بدعم من الإتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأمريكية .



شارك في الدورتين التي استمرت لعشرة أيام 26 متدربا من ضباط وصف ضباط وجنود مصلحة خفر السواحل من مختلف قطاعاتها.

وثمن مدير عام التأهيل والتدريب العميد حسين عمير جهود ممثلي ال "UNODC" الذين قدموا الدعم اللوجستي لخفر السواحل اليمنية من خلال تنظيم الدورات المختلفة، مشيرا الى ان هذه الدورة تهدف الى تطوير المعرفة والخبرة واكتساب المعارف العلمية في مختلف التخصصات.