إفتتاح مركز العمليات والعناية المركزة في المهرة بدعم من البرنامج السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

إفتتح وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم بحيبح، ومعه محافظ المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الإثنين، مركز العمليات والعناية المركزة في مستشفى الغيضة العام بالمحافظة، بعد إنشاءه وتجهيزه بدعم وتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .



ويشمل المشروع الذي اقيم على مساحة 1000 متر مربع غرفاً لإجراء العمليات ومناطق عزل، وغرفًا للعناية المركزة، تم تجهيزه بـ15 جهازا لتخطيط القلب ومتابعة العلامات الحيوية، و 13 سرير إفاقة وعناية مركزة، ونحو 134 جهازًا ومعدة طبية، بهدف تطوير جودة الأداء طبقًا للوائح والمعايير التقنية المتعلقة بسلامة المرضى ورعاية الحالات المزمنة ومكافحة العدوى.

وفي الإفتتاح، أكد الوزير بحيبح، على أهمية هذا المشروع في خدمة المواطنين بالمهرة والمحافظات المجاورة.. مثمناً دعم المملكة العربية السعودية الدائم والسخي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يعد هذا المشروع إحدى ثمار التعاون المشترك.

بدوره أشاد محافظ المهرة بالدعم المقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مؤكداً أن المركز صرح عظيم وسيعود بالفائدة والنفع على الجميع.

من جانبه أكد مشرف العمليات التنفيذي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمكتب المهرة محمد الهادي أن مشاريع البرنامج التنموية تسهم في الرفع من كفاءة الأداء وجودة الخدمة المقدمة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.