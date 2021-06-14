شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إختتام دورة تدريبية بعدن حول اسوأ أشكال عمل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية حول أسوأ اشكال عمل الأطفال، نظمتها وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ممثلة بوحدة مكافحة عمل الاطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.



وتلقى على مدى يومين ،20 متدرب ومتدربة من كوادر وزارات الشؤون الإجتماعية والعمل والتعليم الفني والإعلام، مفاهيم ومعارف، اسوأ أشكال عمل الاطفال والإجراءات الحكوميه المتمثلة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل الاطفال وقانون حقوق الطفل وإدارة الحالة ومخاطر عمل الأطفال والحلول المقترحة للحد من عمل الأطفال والقضاء على أسوأ أشكالها.