نائب الرئيس يطلع على أحوال المقاتلين الأبطال في محور كتاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم، بقائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي، على سير العمليات العسكرية وأحوال المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف الجبهات والميادين بمحور كتاف في محافظة صعدة.



واستمع نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، إلى تقرير موجز عن الأوضاع الميدانية والعسكرية وسير العمليات القتالية في جبهات القتال بمحور كتاف، وحجم البطولات والتضحيات العظيمة التي يجترحها الأبطال في سبيل الدفاع عن الدين والوطن ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأشاد نائب الرئيس بالمواقف الوطنية والبطولية التي يسطرها الأبطال في مختلف ميادين الحرية والكرامة وتضحياتهم الخالدة في مواجهة الميليشيات المدعومة إيرانيًا، معبراً عن تقديره لدعم الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإسنادهم المستمر لدحر المليشيات الايرانية الإرهابية.

من جانبه عبر اللواء الهاشمي عن تقديره للاهتمام والمتابعة المستمرة للقيادة السياسية، منوهاً إلى العزيمة القتالية العالية للمقاتلين الأبطال واستبسالهم في مواجهة الميليشيات الانقلابية الإرهابية الإيرانية