شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وضع كاميرا...لن تصدق ماذا وجدوا بقبر سمير غانم ..."شاهد" والان مع التفاصيل

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