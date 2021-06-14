شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه تسبب ارتفاع مستويات السكر فى الدم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تناول الفاكهة يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية، إلا أن أنواعًا معينة من الفاكهة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم خاصة تلك التي تتحلل بسرعة.
و الأطعمة التي تتفكك ببطء يكون لها تأثيرًا أقل على مستويات السكر في الدم، أما تلك التي تتحلل بسرعة يمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.
و تشتمل الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات: البطيخ واليقطين والأناناس وعصير الفواكه والفاكهة المجففة.
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بينما تعتبر أفضل ثمار الفاكهة المفيدة لمرضى السكرى، هي: البرتقال والفراولة وافوكادو والبرقوق والجريب فروت والتفاح والخوخ والموز والتوت.
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