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محافظ المهرة يتفقد مشروع توسعة المدخل الجنوبي للغيضة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

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تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، سير العمل في مشروع توسعة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة.

 

واطلع المحافظ على مستوى الانجاز في المشروع والصعوبات والعوائق التي يواجهها، مشددا على أهمية الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المحددة، مؤكدا ان المشروع يأتي في إطار تطوير البنية التحتية في الطرقات والخطوط الرئيسة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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