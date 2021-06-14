محافظ المهرة يتفقد مشروع توسعة المدخل الجنوبي للغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، سير العمل في مشروع توسعة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة.



واطلع المحافظ على مستوى الانجاز في المشروع والصعوبات والعوائق التي يواجهها، مشددا على أهمية الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المحددة، مؤكدا ان المشروع يأتي في إطار تطوير البنية التحتية في الطرقات والخطوط الرئيسة.