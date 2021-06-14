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هيئة المواصفات تمنع دخول كمية من السلع الفاسدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

منعت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عبر مكتبها في عدن ، المهرة وحضرموت دخول كمية من البضائع المخالفة للمواصفات والمقاييس، وغير الصالحة للاستهلاك الادمي.

 

وشملت الكميات الممنوعة 2696 كرتون من منتج الدجاج المجمد المستورد في ميناء المنطقة الحرة بعدن، باعتبارها مخالفة للمواصفات القياسية، ووجود فساد في المنتج نتيجة عدم كفاءة التبريد، وكميات من منتج زيت محركات بترول وديزل مخالف للمواصفات والمقاييس المعتمدة عبر مكتب الهيئة بمنفذ شحن البري بالمهرة .

 

كما تم عبر مكتب الهيئة في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، إتلاف 160 كرتون من منتج برتقال (فاكهة) مخالف للمواصفات القياسية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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