لقاء في عدن يناقش ترتيبات إقامة بطولة الفقيد خالد صالح الشطرنجية في يوليو القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة، خالد الخليفي، اليوم الإثنين، اللجنة الفنية لاتحاد الشطرنج، بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، ترتيبات إقامة بطولة الفقيد خالد صالح حسين الشطرنجية، في يوليو القادم، وذلك ضمن توجيهات وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، بعودة النشاط الرياضي والشبابي .



وخلال اللقاء، استمع الخليفي من عضوي اللجنة الفنية لاتحاد الشطرنج علاء باحكر وأشرف خالد، إلى شرح مفصل عن الاستعدادات الجارية لإقامة البطولة (الفردية والفرقية)، للناشئين والكبار لأبطال المحافظات، والتي من المقرر أجراؤها في الصالة الرياضية المغلقة بالعاصمة عدن في الـ ( 6 من شهر يوليو/ تموز القادم).

ومن المتوقع ان يشارك في البطولة لاعبين من محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، وسيئون، والمكلا، والمهرة، وتعز، ومأرب، بواقع 4 لاعبين من كل محافظة.