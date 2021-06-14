اخبار الخليج / اخبار اليمن

لقاء في عدن يناقش ترتيبات إقامة بطولة الفقيد خالد صالح الشطرنجية في يوليو القادم

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء في عدن يناقش ترتيبات إقامة بطولة الفقيد خالد صالح الشطرنجية في يوليو القادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع ، خالد الخليفي، اليوم الإثنين، اللجنة الفنية لاتحاد الشطرنج، بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، ترتيبات إقامة بطولة الفقيد خالد صالح حسين الشطرنجية، في يوليو القادم، وذلك ضمن توجيهات وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، بعودة النشاط الرياضي والشبابي .

 

وخلال اللقاء، استمع الخليفي من عضوي اللجنة الفنية لاتحاد الشطرنج علاء باحكر وأشرف خالد، إلى شرح مفصل عن الاستعدادات الجارية لإقامة البطولة (الفردية والفرقية)، للناشئين والكبار لأبطال المحافظات، والتي من المقرر أجراؤها في الصالة المغلقة بالعاصمة عدن في الـ ( 6 من شهر يوليو/ تموز القادم).

 

ومن المتوقع ان يشارك في البطولة لاعبين من محافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، وسيئون، والمكلا، والمهرة، وتعز، ومأرب، بواقع 4 لاعبين من كل محافظة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا