لجنة التحقيق تعقد لقاء تشاوري مع نقابة المعلمين اليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن لقاءا تشاوريا مع ممثلي النقابة العامة للمعلمين لمناقشة آليات التنسيق بين اللجنة والنقابة للتحقيق في الانتهاكات التي طالت المعلمين وكذلك العملية التعليمية وحرمان الالاف من الأطفال من الحق في التعليم ورفع مستوى التعاون والاحالة وتبادل المعلومات بشان بيانات وقائع الانتهاكات وضحاياها.



وتطرق اللقاء الذي حضره نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي وعضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي ورئيس وفد نقابة المعلمين عبدالعزيز المقطري ورئيسا فرعي النقابة بعدن والحديدة الدكتور صالح قاسم وطارق سرور، الى اهم الانتهاكات التي طالت المعلمين في غالبية المحافظات ودور اللجنة الوطنية في انصاف الضحايا وجبر الضرر.

واكد نائب رئيس لجنة التحقيق ان هذا التعاون هو قناة إضافية لوصول اللجنة لأكبر قدر من الضحايا في عموم اليمن ومنها فئة المعلمين والاعتداءات على المدارس واعاقة الحصول على الحق في التعليم كما ان مثل هذا التعاون هو جزء من آلية عمل اللجنة الممتثل بالتشبيك مع المجتمع المدني والنقابات الفاعلة.

وفي اللقاء سلمت نقابة المعلمين تقارير مختلفة حول اثار الحرب والانتهاكات على الكادر التربوي.