إجتماع صحي في عدن يقيم حملة التحصين ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع صحي عقد اليوم في محافظة عدن، برئاسة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، الدكتور علي عبدالله صالح، تقييم لحملة التحصين ضد مرض كورونا المستجد كوفيد 19 .



وأستعرض الإجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الصحة بالمديريات ومدخلي بيانات حملة التحصين، آليات العمل خلال حملة التحصين والصعوبات والحلول والمقترحات لتطوير الأداء.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات الفنية والإدارية للمشاركة في فعاليات الجولة الثانية من التحصين ضد مرض كوفيد19 والمزمع تنفيذها خلال الفترة من ٢٠ يونيو حتى ٧ يوليو المقبل .

وشدد الإجتماع على ضرورة توافر اللقاحات اللازمة لتغطية المستهدف من الجولة

حضر الاجتماع مدير ادارة التحصين بعدن فيصل الصاعدي .