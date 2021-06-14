عاجل : هذا مايحدث الان في العاصمة السعودية الرياض والجهات المختصة تصدر تحذيرات للمواطنين والمقيمين

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عدن - ياسمين التهامي - أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه وصلت هبات الرياح في المنطقة الشرقية إلى حوالي 60 كيلو متر في الساعة؛ مما أدى إلى إثارة الأتربة والغبار وانعدام الرؤية الأفقية على معظم المنطقة.
وقال مركز الأرصاد، أنه تكونت عاصفة ترابية تأثرت بها يوم أمس منطقة الرياض وتتأثر منطقة نجران حاليًا بهذه العواصف وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، فضلًا عن مرتفعات المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية.
وأشار المركز، إلى أنه تتأثر المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة بهذه الحالة في وقت متأخر من اليوم، وخلال الـ24 ساعة القادمة متوقع عودة نشاط الرياح على القطاع الشرقي للمملكة إلى جانب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في منطقة الرياض ووجود عوالق ترابية على المناطق الجنوبية والمنطقة الشرقية.
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