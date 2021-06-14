الجيلاني يطمئن على صحة الجريح صلاح العكبري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

بتوجيهات من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قام وكيل محافظة حضرموت رئيس دائرة الشهداء والجرحى حسن سالم الجيلاني، ومعه مدير مستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتورة ابتسام المعاري، اليوم، بزيارة إلى صلاح العكبري الذي أصيب نتيجة للأحداث التي شهدتها مدينة المكلا مؤخراً.



ونقل الوكيل الجيلاني تحيات محافظ حضرموت وتمنياته للجريح العكبري بالشفاء العاجل، وتوجيهاته بتقديم مساعدة مالية لعلاج الجريح، ومتابعة السلطة المحلية لحالته الصحية حتى يتماثل للشفاء ويعود إلى ممارسة عمله في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة.

واطمأن الوكيل الجيلاني والدكتورة المعاري على صحة صلاح العكبري الذي يتلقى العلاج في مستشفى البرج، مطلعين على التقارير الطبية والتحسّن الملحوظ في حالته الصحية، مؤكدين تواصلهم المستمر ومتابعتهم لوضعه الصحي.

بدوره عبر الجريح العكبري عن شكره وتقديره لمحافظ حضرموت على اهتمامه بالجرحى الذين أصيبوا وهم يؤدون مهامهم وأعمالهم، نتيجة للأحداث التي شهدتها المكلا، معبّراً عن سعادته بزيارة الوكيل الجيلاني والدكتورة المعاري والاطمئنان على صحته ومتابعتهم لحالته الصحية.