شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري يكشف أهداف تركيا وإيران من التدخلات ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الخبير العسكري العميد أحمد هادي أحمد المشرقي، أركان لواء القوات الخاصة ومكافحة الارهاب بمحافظة عدن، إن القضية الجنوبية حققت كثير من النجاحات على المستوى العسكري والسياسي فقد استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، إيصال صوت الجنوب إلى جميع المحافل والتي أكدت جميعها أن القضية الجنوبية هي جزأ أساسي من الحل السياسي في اليمن.



وأضاف في تصريحات خاصة بأن هنالك تدخلات ايرانية وتركية في اليمن الهدف منها السيطرة على منطقة الشرق الأوسط والملاحة الدولية عبر باب المندب في اليمن ومضيق هرمز لكي تصبح هي المسيطرة على الخط التجاري العالمي.