السفير محمد طه مصطفى: الحكومة ملتزمة باحترام حقوق الانسان على عكس ميليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد رئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوروبي السفير محمد طه مصطفى التزام الحكومة الشرعية باحترام حقوق الإنسان على عكس مليشيا الحوثي الانقلابية التي يقبع في سجونها مئات المعتقلين من النساء والناشطين السياسيين والاعلاميين والأكاديميين.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوربي ماريا أرينا، والذي أطلعها على اخر المستجدات على الساحة اليمنية ومنها استمرار قصف مليشيا الحوثي للمناطق المدنية بمحافظة مأرب وسقوط عدد كبير من النساء والأطفال وكذلك هجماتها على مخيمات النازحين مما أضطر عدد كبير منهم إلى النزوح إلى مناطق أخرى.

وقال مصطفى ان استمرار هجوم ميليشيا الحوثي على مأرب سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر من التي تمر بها اليمن اليوم بالرغم من أن هناك مبادرة سلام مطروحة من قبل الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وقد وافقت عليها الحكومة الشرعية إلا أن المليشيات ورغم الوساطات المتعددة لم تقبل بها حتى اليوم.

فيما اكدت المسئولة الأوروبية على ضرورة حماية النازحين في المخيمات وعدم التعرض لهم، والعمل على التوصل إلى سلام دائم في اليمن يجنب الشعب المزيد من المعاناة.

كما أكدت أن القضية اليمنية أصبحت محل اهتمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوربي.