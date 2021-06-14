شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تعقد اجتماعها الدوري برئاسة اللواء بن بريك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية.



وفي الاجتماع، الذي حضره الأستاذ أحمد حامد لملس الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة، محافظ العاصمة عدن، ووزراء المجلس في حكومة المناصفة، جرى استعراض مقررات الاجتماع السابق ومستوى إنجاز المهام المتصلة بخدمتي الكهرباء والمياه وخاصة مايتعلق بتأمين وصول المياه من محافظة أبين إلى العاصمة عدن عقب إنجاز الخطوات والاجراءات الفنية المتفق عليها بين مؤسستي المياه في كل من عدن وأبين تحت إشراف محافظ العاصمة.

ووقفت الهيئة في اجتماعها على الاستعدادات النهائية لعقد الدورة الرابعة للجمعية الوطنية نهاية الأسبوع الجاري، مشيدة بما تم إنجازه بهذا الخصوص لإنجاح أعمال هذه الدورة الهامة.

وفي ختام الاجتماع، استمعت الهيئة إلى تقريرٍ مفصلٍ عن سير عمل هيئات المجلس المختلفة، واتخذت ما يلزم لتحسين أدائها، ويُعزز دور المجلس الانتقالي في عدد من المجالات المرتبطة بحياة المواطنين