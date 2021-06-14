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انتقالي شبام يدشن توزيع السلل الغذائية لأسر الشهداء بالمديرية

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اليمن العربي - شبام 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 - شبام

دشنت لجنة الاغاثة والاعمال الإنسانية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية شبام ، صباح اليوم الاثنين ، توزيع السلل الغذائية لأسر الشهداء بالمديرية ، والمقدمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية .

 

وخلال التدشين ، عبر رئيس الهيئة أحمد سالم خراز عن شكره وتقديره لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي .

 

وأوضح بأن تدشين مشروع السلل الغذائية، الذي ينفذه المجلس الانتقالي الجنوبي في مختلف محافظات الجنوب ، يهدف إلى دعم أسر الشهداء ومساعدتهم على تجاوز الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به شعبنا. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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