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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي شبام يدشن توزيع السلل الغذائية لأسر الشهداء بالمديرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021
الخليج 365 - شبام
دشنت لجنة الاغاثة والاعمال الإنسانية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية شبام ، صباح اليوم الاثنين ، توزيع السلل الغذائية لأسر الشهداء بالمديرية ، والمقدمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية .
وخلال التدشين ، عبر رئيس الهيئة أحمد سالم خراز عن شكره وتقديره لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي .
وأوضح بأن تدشين مشروع السلل الغذائية، الذي ينفذه المجلس الانتقالي الجنوبي في مختلف محافظات الجنوب ، يهدف إلى دعم أسر الشهداء ومساعدتهم على تجاوز الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به شعبنا.