شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي شبام يدشن توزيع السلل الغذائية لأسر الشهداء بالمديرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 - شبام

دشنت لجنة الاغاثة والاعمال الإنسانية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية شبام ، صباح اليوم الاثنين ، توزيع السلل الغذائية لأسر الشهداء بالمديرية ، والمقدمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية .



وخلال التدشين ، عبر رئيس الهيئة أحمد سالم خراز عن شكره وتقديره لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي .

وأوضح بأن تدشين مشروع السلل الغذائية، الذي ينفذه المجلس الانتقالي الجنوبي في مختلف محافظات الجنوب ، يهدف إلى دعم أسر الشهداء ومساعدتهم على تجاوز الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به شعبنا.