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البحسني يضع حجر الأساس لمشاريع صحية وتنموية في تريم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

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وضع محافظ حضرموت فرج البحسني، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش، اليوم، حجر الأساس لمشاريع مدينة تريم الجديدة، ومستشفى تريم العام، ومشروع حديقة تريم الكبرى بالهضبة الشمالية.

 

وأشار المحافظ أن المشاريع الثلاثة من أهم المشاريع الأساسية التي سيبدأ العمل فيها في الهضبة الشمالية، مشيراً إلى أن السلطة بالمحافظة تعتزم القيام بجلب شركات خارجية للتخطيط الحضري الحديث لهذه المواقع، وتخصيص حي في مشروع مدينة تريم الجديدة للمتضررين من كارثة السيول.

 

ووجه المحافظ بمتابعة مكتب هيئة أراضي وعقارات الدولة بالوادي في عملية التخطيط وفقاً وتوجّهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للارتقاء بمستوى التخطيط الحضري للمدن.

 

رافق المحافظ، قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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