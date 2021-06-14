البحسني يضع حجر الأساس لمشاريع صحية وتنموية في تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع محافظ حضرموت فرج البحسني، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش، اليوم، حجر الأساس لمشاريع مدينة تريم الجديدة، ومستشفى تريم العام، ومشروع حديقة تريم الكبرى بالهضبة الشمالية.



وأشار المحافظ أن المشاريع الثلاثة من أهم المشاريع الأساسية التي سيبدأ العمل فيها في الهضبة الشمالية، مشيراً إلى أن السلطة بالمحافظة تعتزم القيام بجلب شركات خارجية للتخطيط الحضري الحديث لهذه المواقع، وتخصيص حي في مشروع مدينة تريم الجديدة للمتضررين من كارثة السيول.

ووجه المحافظ بمتابعة مكتب هيئة أراضي وعقارات الدولة بالوادي في عملية التخطيط وفقاً وتوجّهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للارتقاء بمستوى التخطيط الحضري للمدن.

رافق المحافظ، قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس.