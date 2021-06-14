شكرا لقرائتكم خبر عن ليست ممشوقة القوام ... 10 صفات تجذب الرجل وتجعله يعشق المرأة بجنون ... ماهي ؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - "المرأة المثالية التي تجذب الرجل": أول ما خطر على بالكِ عند قراءة هذه العبارة الآن هو أجسام عارضات الأزياء الممشوقة والنحيفة، الوجه ذات التفاصيل المتجانسة التي لا عيب فيها والتصرفات "المبكّلة" الخالية من الأخطاء والهفوات، صحيح؟ حان وقت التخلّي عن هذه الصورة النمطية، فهناك أمور عدّة غير متوقّعة قد تجذب الرجل إلى المرأة بشكلٍ لا إرادي، إليكِ أبرزها.



تسريحات الشعر المختلفة تجذب الرجل

صحيح أن تسريحات الشعر تلعب دوراً مهمّاً في تكميل إطلالاتكِ بطريقة أنيقة وجميلة، لكنّها حتماً تساعد أيضاً في جذب الرجل إليكِ خصوصاً إن اخترتِ الموديل الصحيح! تسريحة ذيل الحصان المرتفعة، تسريحة الكعكة المرتفعة، تسريحة الشعر المالس، تسريحة الشعر المجعّد بطريقة عفوية وتسريحة الشعر المبلل هي موديلات الشعر التي تجذب الرجل إليكِ.

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لون صبغة الشعر يجذب الرجل

من بين أبرز الوان صبغات الشعر التي تجذب الرجل هي صبغة الشعر الاسود، صبغة الشعر البني، صبغة الشعر الاشقر وصبغة الشعر الاحمر. اعتمدي اللون الذي يليق بكِ وكوني أسيرة قلب شريككِ.



الإبتسامة الكبيرة تجذب الرجل

إبتسامة المرأة هي عنصر أساسي وجذّاب للرجل. هي قادرة أن تأسره خصوصاً عندما تكون صادقة، بريئة ونابعة من القلب. الابتسامة الجميلة لا تكتمل طبعاً من دون الأسنان البيضاء النظيفة التي تلفت انتباه الرجل أيضاً.



الجسم الممتلئ يجذب الرجل

إن كنتِ تعتقدين أن الرجل ينجذب إلى المرأة النحيفة للغاية، فأنتِ مخطئة! الشريك يحبّ الجسم الممتلئ وهذا هو الشكل المثالي لجسم المرأة بالنسبة للرجل، خصوصاً إذا كانت ممتلئة عند الأرداف.



الشامات تجذب الرجل

بالرغم من أنّ بعض النساء يفضّلنَ إخفاء الشامات عن وجههنَ، إلّا أن هذا العنصر يدلّ على جمال المرأة، حتّى أنّه يلعب دوراً مهمّاً في جذب الرجل إلى المرأة. كذلك، مكان الشامة في الوجه يكشف الكثير عن شخصيّتكِ!



الصوت المرتفع يجذب الرجل

تكلّمي بكلّ ثقة وبصوتٍ عالي! تبيّن في الدراسات أن صوت المرأة المرتفع يجذب الرجل في لا وعيه إذ يدلّ على ثقة المرأة بنفسها وحتّى على شبابها وحيويتها.



وضعية الوجه تجذب الرجل

خلال التكلمّ معه وجهاً لوجه، أميلي وجهكِ نحو الأمام وادفعي بذقنكِ أكثر قليلاً نحو الأمام أيضاً. هذه الوضعيّة ستجذب الرجل إليكِ كما ستجعل ملامحكِ تبدو ألطف وأكثر أنثويّة، بالإضافة إلى أنّها تبرز عينيكِ ونظراتكِ.



البوح بالإطراءات يجذب الرجل

تماماً كما تحبّين تلقّي المجاملات والمغازلات، الرجل يحبّ هذا الأمر أيضاً! وجّهي لشريككِ إطراءات من الجهات كافة، وليس فقط تلك المتعلّقة بشكله الخارجي؛ إن كان يحبّ التركيز على مهنته، عبّري له عن إعجابكِ بذلك. سيشعر بأنّك مهتمّة به كثيراً وسينجذب إليكِ أكثر فأكثر.



التصرّفات العفوية تجذب الرجل

الرجل لا يحبّ أن تتصرّف المرأة بطريقة اصطناعيّة، بل على العكس، هو ينجذب إلى السيّدة التي تتصرّف بعفويّة وبشكلٍ طبيعي، والتي لا تبذل جهوداً كبيرة لتكون مثالية.



الإنشغال عن الرجل يجذبه

الرجل ينجذب إلى المرأة التي تقدّم له الاهتمام المفرط الدائم هو معتقد خاطئ! عدم ردّ المرأة على جميع رسائله الهاتفيّة فوراً والخروج مع صديقاتها أسبوعياً أمور قد تشغلها عنه وهذا الأمر يجذبه. فكرة أن تكون المرأة محاطة بأشخاص يحبّونها ستعطيه دافعاً غير مباشر لمنافسة الآخرين بغية الحصول على مكان في حياتها. تحدٍّ سيحبّ خوضه!

