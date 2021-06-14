وزير الداخلية يتفقد الأوضاع الأمنية بمديريتي حات وشحن بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، اليوم، ومدير الأمن بمحافظة المهرة العميد مفتي سهيل، الاوضاع الأمنية بمديريتي حات وشحن.



واطلع وزير الداخلية من مدراء العموم ومدراء الأمن على الأوضاع الأمنية وسير الإجراءات في القضايا، والصعوبات والمتطلبات لتعزيز الأمن.

وشدد اللواء حيدان، على أهمية تعزيز الأمن ورفع مستوى الجاهزية الأمنية وإحالة المخالفين إلى القضاء، لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما تفقد وزير الداخلية سير العمل بميناء شحن البري وترأس اجتماعاً لمدراء الإدارات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنفذ بحضور وكيل المحافظة المساعد حسين المسعدي ومدير الأمن العميد مفتي سهيل، لمناقشة أوضاع الميناء.

وأكد وزير الداخلية دعم الحكومة للإدارت العاملة في الميناء من كوادر وزارة الداخلية وأجهزتها، ودائرة الجمارك واستعدادها لتزويدها بما يلزم من احتياجات مقدما شكره للعاملين في الميناء على الجهود الكبيرة التي يبذلونها.

وقدم مدير جمرك ميناء شحن سالم باعمر، شرح حول آلية العمل والإجراءات المتبعة في الميناء، والذي يعد معبرا رئيسيا لحركة نقل الركاب والشحن من اليمن إلى سلطنة عمان ودول الخليج العربي.