شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت بلادنا، في اجتماعات الدورة العادية الـ ٩٥ للجنة الدائمة للإعلام العربي المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.



وناقشت الدورة التي مثل بلادنا المستشار الاعلامي بالسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدولها، ومن أهمها الدعم الاعلامي للقضية الفلسطينية وخطة التحرك الاعلامي العربي في الخارج، وأعمال فريق الخبراء الاعلامي المعني بخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، واختيار عاصمة الاعلام العربي للعام ٢٠٢٢، وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس وزراء الاعلام العرب الذي ينعقد الأربعاء القادم بمقر الجامعة.