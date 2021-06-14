تفكيك شبكة ألغام زرعها الحوثيون بمحافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

فككت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش، شبكة من الألغام والعبوات الناسفة، زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في الممرات والطرقات العامة بمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة " إن الفرق الهندسية نجحت في تفكيك وانتزاع شبكة متكاملة من الألغام والعبوات الناسفة تقدر بنحو 300 لغمًا، تنوعت ما بين ألغام فردية وألغام عربات وعبوات ناسفة واتخذت أشكالاً وأحجامًا متنوعة".

وأضاف المصدر "أن المليشيا الحوثية تواصل زراعة الألغام بكثافة في الوديان والطرقات العامة وفي المنازل بغرض إرهاب المواطنين وتقييد حركتهم وممارسة حياتهم الطبيعية".. داعياً المنظمات والجهات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان لإدانة هذه الممارسات الإرهابية واتخاذ ما يلزم لإيقافها ومعاقبة المجرمين.