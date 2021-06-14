شكرا لبحثكم عن خبر طقم مشرف حوثي تعرض لحادث وهذا ما وجدوا بداخله .. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر نشطاء يمنيون في مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطقم مشرف حوثي تعرض لحادث وهو يحمل بداخله مادة الحشيش. وعرض النشطاء فيديو للطقم قالوا انهم وجدوا بداخله وهو مقلوب محمل حشيش. وسخروا من ذلك بالتعليق بالقول المهم انه مجاهد ونشروا هشتاج مجاهد وهو محشش. .

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