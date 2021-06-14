شكرا لبحثكم عن خبر ضبط مطلوب أمني بتهمة ترويج المخدرات وقضايا جنائية غرب عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات القطاع الثامن حزام أمني الشيخ عثمان من ضبط مطلوب أمني متهم بترويج مادة الحشيش المخدر، ومتهم بقضايا جنائية، يدعى (ع، ا، م، ح،) يبلغ من العمر 31 عاماً، يسكن في بلك 5 مديرية المنصورة.

وأشارت عمليات القطاع الثامن حزام أمني الشيخ عثمان أنه وبعد عملية تحرِ ورصد للمطلوب امنياً، بأن وحدة من قوات طوارئ القطاع، قد. انطلقت، لمداهمة مكان تواجد، الشخص المطلوب امنياً في مديرية البريقة، منطقة بربرية، والقاء القبض عليه، واقتيادة توقيف القطاع،

وأضاف المصدر العملياتي في استعراضه لتفاصيل العملية، أن وحدة الطوارئ التي داهمت مكان الشخص المطلوب، قد ضبطت، شخصين متلبسين بمادة الحشيش المخدر، كأنا، برفقة، الشخص المطلوب امنياً، وهما:(ع، غ، م، ج) (ص، ا، ص، م).

وفي ذات السياق، افادت عمليات القطاع، بأن المتهمين، تم إلقاء القبض عليهم واقتيادهم توقيف القطاع ليتم التحقيق معهم واحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

التوجيه المعنوي

اعلام القطاع الثامن