شكرا لبحثكم عن خبر مصادر : عودة مئات العالقين اليمنيين من الهند مرهون بموافقة الحكومة واللجنة العليا للطوارئ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر مسؤولة في القنصلية العامة اليمنية في مدينة مومباي ان القنصل العام يحي غوبر أطلع وزارة الخارجية رسميا بقضية العالقين في بعض الولايات الهندية ومنها مومباي.

وقالت المصادر ان القنصلية العامة قد بلغها مخاطبة وزارة الخارجية للحكومة الا ان الأمر أصبح مرتبطا بالحكومة واللجنة العليا للطوارئ في إتخاذ قرار إجلاءهم .

وكان العالقون اليمنيون في الهند، قد عبروا عن سخطهم تجاه السفارة اليمنية، على خلفية تجاهلها لمعاناة مئات اليمنيين العالقين منذ أشهر.

ونشرت عدن تايم الجنعة مطالبة عالقين يمنيين في الهند، السفارة اليمنية والحكومة منذ شهرين، بإيجاد حلول ملموسة بإعادتهم إلى اليمن أو إيوائهم والتخفيف من معاناتهم ولكن دون جدوى.

وأفادوا بأنهم وجهوا مذكرة للسفير اليمني لدى الهند عبدالملك الإرياني والقنصل يحيى غوبر طالبوهما فيها بتحديد موعد للجلوس معهم لمناقشة وضع العالقين والتخفيف من معاناتهم، غير أن كليهما يعيشان فترة نقاهة بعيدا عن معاناة العالقين.

وقالت اللجنة التنسيقية للعالقين، إن التغيب الإداري الشبه تام لطاقم السفارة والقنصلية أحد أسباب معاناة المواطنين اليمنيين، لافتة إلى أن المسافرين اليمنيين يتعرضون للاحتجاز في الهند دون أن تقوم السفارة بأدنى واجب تجاههم.