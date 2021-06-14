شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري: القضية الجنوبية حققت كثير من النجاحات على المستوى العسكري والسياسي (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الشحات غريب

◄الحل السلمي هو الأنسب والأفضل للشعب اليمني



◄القضية الجنوبية حققت كثير من النجاحات على المستوى العسكري والسياسي

◄تقارير دولية كشفت أن هناك أكثر من 25 مليون يعيشون تحت خط الفقر

◄الحوثيون ينهجون نهج إيران

◄تدخلات إيران وتركيا باليمن الهدف منها السيطرة على منطقة الشرق الأوسط والملاحة الدولية

قال العميد أحمد هادي أحمد المشرقي، أركان لواء القوات الخاصة ومكافحة الارهاب بمحافظة عدن، إن القضية الجنوبية حققت كثير من النجاحات على المستوى العسكري والسياسي.

وأضاف المشرقي في حوار خاص بأن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن استطاع إيصال صوت الجنوب إلى جميع المحافل والتي أكدت جميعها أن القضية الجنوبية هي جزأ أساسي من الحل السياسي في اليمن.

وإليكم نص الحوار:

◄ماذا عن اتفاق الرياض .. وأهميته؟

رحب أبناء الجنوب باتفاق الرياض قيادة وشعبا إلا أن الطرف الآخر لا يريد تنفيذه لأن لهم مآرب أخري، بالرغم أن المقاومة الجنوبية موجودة في كل الجبهات لقتال الحوثيون ومقاومته وكل يوم تقدم الكثير من الشهداء، فإذا التزمت الشرعية اليمنية باتفاق الرياض سيكون نصر للشمال والجنوب سوياً.

◄ما أسباب تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال؟.. وتغيير المناهج الدراسية؟

الحوثيون ينهجون نهج ايراني بحت فقد وجدوا في الأطفال غايتهم وهم من يتأثر بنهجهم الشيعي فقد قاموا بتغيير المناهج الدراسية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم كما أن الحوثيون قد خسرو كثير من رجالهم في الحرب ويريدون إيجاد جيل جديد متأثراً بأفكارهم وعقيدتهم الشيعيه الدخيله علا الشعب اليمني.

◄كيف استغلت مليشيا الحوثي أحداث غزة لجمع التبرعات؟

أحداث غزة استغلها الحوثيون لتهييج الشعب اليمني ولجمع التبرعات لصالحهم فالشماليين دائماً يستغلون القضية الفلسطينية فقد كانت هناك عدة جمعيات خيرية باسم فلسطين لجمع التبرعات ولكن اتضح في الاخير أنها تذهب إلى جيوبهم.

◄كيف ترى تطورات القضية الجنوبية.. وكيف يتم تحقيق تطلعات الجنوبيين؟

القضية الجنوبية حققت كثير من النجاحات على المستوى العسكري والسياسي فقد استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، إيصال صوت الجنوب إلى جميع المحافل والتي أكدت جميعها أن القضية الجنوبية هي جزأ أساسي من الحل السياسي في اليمن.

◄ما هي الأهداف وراء التدخلات التركية والإيرانية باليمن؟

هنالك تدخلات ايرانية وتركية في اليمن الهدف منها السيطرة على منطقة الشرق الأوسط والملاحة الدولية عبر باب المندب في اليمن ومضيق هرمز لكي تصبح هي المسيطرة على الخط التجاري العالمي.

◄أيهما أقرب لحل الأزمة باليمن الحلول السياسية أم العسكرية؟

طبعاً الحل السلمي هو الأنسب والأفضل لليمنيين فقد عانى اليمنيون من ويلات الحرب وهناك تقارير دولية تشير ان أكثر من 25 مليون يعيشون تحت خط الفقر.