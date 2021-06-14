البحسني يوجه بإزالة كافة العشوائيات ومنع إعطاء أي تراخيص في مشروع مدينة تريم الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 - تريم

وجه محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، بإزالة كافة الأعمال العشوائية في المساحة المحددة لمشروع مدينة تريم الجديدة، وإيقاف المخالفين ومحاسبتهم.



كما وجه محافظ حضرموت بمنع إعطاء أي تراخيص لفتح الأكشاك والبقالات، وقال إن السلطة المحلية تسعى لاستقدام شركات عربية وأجنبية متخصصة لوضع المخططات الحضارية في عملية إنشاء مشروع مدينة تريم الجديدة، وتحديد المناطق السياحية، والأبراج، والمواقع السكنية الشعبية، والأسواق العامة، وموقع المطار الجديد.

واستعرض المحافظ جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومسارعتها منذ اللحظة الأولى في تقديم المساعدات، وتشكيل لجنة لحصر الأضرار برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، وحيّا أهالي وشباب مديرية تريم ومنظمات المجتمع المدني الذين بادروا منذ بداية الكارثة في تقديم المساعدات والإغاثات وإنقاذ المتضررين بالمدينة، مثنياً على الدور الذي قامت به شركة بترومسيلة من خلال تسخير معداتها لرفع مخلفات السيول وفتح الطرقات.

واشار المحافظ إلى أن الـ30 من يونيو سيكون الحصر النهائي لكافة الأضرار بمدينة تريم بحسب مستويات الأضرار الخفيفة والمتوسطة والكبيرة، وستعلن السلطة عن حجم الأضرار ومدى إمكانية تدخلاتها لمساعدة المتضررين من الكارثة، متمنياً أن يصل المبلغ المقدّر بـ 2 مليار ريال الذي أعلنه رئيس الوزراء خلال زيارته لمدينة تريم قريباً، لمساندة السلطة في تقديم المعالجات الضرورية وتحسين أوضاع المتضررين.

وأكد محافظ حضرموت أن الوادي سيكون في المستقبل مخصصاً للزراعة، وسيحظى باهتمام كبير من السلطة المحلية بالمحافظة، وسيكون السلة الغذائية لحضرموت، وتموين مختلف محافظات الجمهورية بالمواد الغذائية الأساسية، متمنياً للمشاركين في الورشة التوفيق والنجاح والخروج بمعالجات جذرية استراتيجية.

بدوره استعرض الوكيل عصام الكثيري جهود السلطة المحلية بالوادي والصحراء ولجنة حصر الأضرار منذ اللحظات الأولى للكارثة، ونزولاتها الميدانية للإطلاع عن كثب على أحوال الأسر المتضررة من كارثة السيول، معرجاً على الأسباب التي أدت إلى الكارثة والمقترحات والحلول والمعالجات المستقبلية للحد من أضرار سيول الأمطار.

وناقشت الورشة الأسباب التي أدت إلى حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة بمديرية تريم، جراء جريان سيول الأمطار الغزيرة على المدينة، وتطرق المشاركون في الورشة إلى الحلول والمعالجات التي من شأنها التقليل من الأضرار الكبيرة بممتلكات المواطنين والدولة.