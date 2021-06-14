صحة ساحل حضرموت تنظم دورة تدريبية للعاملين في القطاع الصحي بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

دشنت بقاعة مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت فعاليات الدورة التدريبية لتدريب المدربين TOT للعاملين الصحيين في مجال مكافحة العدوى والاستجابة للوقاية من جائحة كوفيد 19 والالتهابات التنفسية الحادة.



وفي الجلسة الافتتاحية للدورة أشارت الدكتورة فائزة أحمد العمودي نائب المدير العام لمكتب الصحة والسكان للشؤون الطبية والعلاجية إلى أن هذه الدورة استهدفت الكادر الصحي بالمستشفيات والمرافق الصحية ومراكز العزل وفرق الاستجابة والترصد الوبائي لتدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية لمنع انتقال العدوى بين العاملين الصحيين للوقاية من جائحة كورونا موكدا بان مكتب الصحة والسكان يحرص دائما على تأهيل الكوادر الصحية ورفع قدراتهم ومهاراتهم من خلال شراكة وزارة الصحة مع المنظمات المحلية والدولية الداعمة للقطاع الصحي.

داعيا المتدربين إلى الاستفادة من الدورة لما لها من أهمية في رفع مستوى الوعي التثقيفي والصحي بين أوساط العاملين الصحيين التي تسهم في الحد من انتشار العدوى للأمراض والأوبئة اثناء تأدية عملهم بالمرافق الصحية .

من جانبها أشارت الدكتورة رولا باضريس مدير إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت إلى أن هذه الدورة تستهدف تدريب فرق الاستجابة كونهم يتعرضون للعدوى اثناء تعاملهم مع الحالات المرضية ومعالجتها مؤكدة بأن الدورة تهدف إلى رفع قدرات العاملين الصحيين على كيفية التعامل مع حالات كوفيد 19 والأمراض التنفسية الحادة للتقليل من انتشار العدوى لهده الأمراض بين العاملين الصحيين وقالت أن الدورة تستهدف محافظات ( حضرموت الساحل والوادي ‘ شبوة ‘ المهرة ‘ سقطرى ‘ مأرب).

من جهتها اعربت الدكتورة وفاء أسكندر مدير دائرة الجودة ومكافحة العدوى بمكتب الصحة والسكان ومدربة الدورة عن شكرها وتقديرها للقائمين على دعم هذه الدورة التدريبية النوعية الذي تأتي بهدف حماية الفرق الطبية الميدانية وكذلك الكوادر الصحية من العدوى كونهم أكثر عرضه للأصابة بالامراض وتعريفهم بالطرق الصحية السليمة في التعامل مع الحالات المرضية ومعالجتها.

ويتلقى خلالها المتدربين بالدورة عدد من المعلومات حول كيفية التعامل مع العدوى وانتشارها وكيفية نشر التوعية الصحية داخل المرافق الصحية وطرق التعقيم للوقاية من الأمراض ‘ التعامل مع الأدوات الصحية دراسة اللوائح الصحية وامكانية تقليل العدوى داخل المرافق الصحية ومراكز العزل والقدرة على رصد انتشار العدوى بين العاملين الصحيين والسيطرة على احتوائها بالأضافة إلى تعريفهم على مبادئ التعامل مع مرضى كوفيد 19 وكذلك التعامل السليم مع المتوفين بسبب كوفيد 19 وماهي المخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرض لها العاملين بالمرافق الصحية ومبادئ التباعد الأجتماعي وغيرها من المعلومات التي تتعلق بالعدوى