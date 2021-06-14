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مكتب الشباب والرياضة بحضرموت يبارك الانجاز الدولي لبانصر واليزيدي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

باركت قيادة مكتب وزارة الشباب والرياضة واتحاد التايكوندو بساحل حضرموت نيل الكابتن واللاعب الدولي السابق صالح سعيد بانصر والكابتن  المدرب فادي أحمد اليزيدي  شهادة الحزام الأسود الدولي  4 دان من جامعة  ( كوكيوان ) ومقرها الرئيسي كوريا الجنوبية وهذه الشهادة تعتبر مرحلة نقل من حزام الى حزام .

 

 

وتعد هذه الخطوة  إنجازا  ورصيداً يدخل في مجال اللعبة   تحت إشراف الاتحاد اليمني للتايكوندو وعبر لجنة الترقيات والفحوصات التي يعتبر الكابتن فادي اليزيدي احد اعضائها المعتمدين في الاتحاد اليمني للعبة .

 

 

وأشار الكابتن حسن صالح مسجدي  المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة أن ماحققه الدوليان بانصر واليزيدي يعد مفخرة وشرف لكل الرياضيين والشباب ودافع كبير لبقية حكام ومدربي وكوادر مختلف الالعاب , مؤكداً وقوف المكتب ومساندته ودعمه لكل الكوادر الحريصة والراغبة في مجال التأهيل والتدريب وصقل مواهبها وتطوير قدراتها

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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