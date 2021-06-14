مكتب الشباب والرياضة بحضرموت يبارك الانجاز الدولي لبانصر واليزيدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365 - المكـلا

باركت قيادة مكتب وزارة الشباب والرياضة واتحاد التايكوندو بساحل حضرموت نيل الكابتن واللاعب الدولي السابق صالح سعيد بانصر والكابتن المدرب فادي أحمد اليزيدي شهادة الحزام الأسود الدولي 4 دان من جامعة ( كوكيوان ) ومقرها الرئيسي كوريا الجنوبية وهذه الشهادة تعتبر مرحلة نقل من حزام الى حزام .



وتعد هذه الخطوة إنجازا ورصيداً يدخل في مجال اللعبة تحت إشراف الاتحاد اليمني للتايكوندو وعبر لجنة الترقيات والفحوصات التي يعتبر الكابتن فادي اليزيدي احد اعضائها المعتمدين في الاتحاد اليمني للعبة .

وأشار الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة أن ماحققه الدوليان بانصر واليزيدي يعد مفخرة وشرف لكل الرياضيين والشباب ودافع كبير لبقية حكام ومدربي وكوادر مختلف الالعاب , مؤكداً وقوف المكتب ومساندته ودعمه لكل الكوادر الحريصة والراغبة في مجال التأهيل والتدريب وصقل مواهبها وتطوير قدراتها