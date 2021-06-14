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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الشباب والرياضة بحضرموت يبارك الانجاز الدولي لبانصر واليزيدي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021
الخليج 365 - المكـلا
باركت قيادة مكتب وزارة الشباب والرياضة واتحاد التايكوندو بساحل حضرموت نيل الكابتن واللاعب الدولي السابق صالح سعيد بانصر والكابتن المدرب فادي أحمد اليزيدي شهادة الحزام الأسود الدولي 4 دان من جامعة ( كوكيوان ) ومقرها الرئيسي كوريا الجنوبية وهذه الشهادة تعتبر مرحلة نقل من حزام الى حزام .
وتعد هذه الخطوة إنجازا ورصيداً يدخل في مجال اللعبة تحت إشراف الاتحاد اليمني للتايكوندو وعبر لجنة الترقيات والفحوصات التي يعتبر الكابتن فادي اليزيدي احد اعضائها المعتمدين في الاتحاد اليمني للعبة .
وأشار الكابتن حسن صالح مسجدي المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة أن ماحققه الدوليان بانصر واليزيدي يعد مفخرة وشرف لكل الرياضيين والشباب ودافع كبير لبقية حكام ومدربي وكوادر مختلف الالعاب , مؤكداً وقوف المكتب ومساندته ودعمه لكل الكوادر الحريصة والراغبة في مجال التأهيل والتدريب وصقل مواهبها وتطوير قدراتها