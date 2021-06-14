شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضها للتحرش الجنسي من هذا الممثل الكبير.. شاهد فيديو انهيار وبكاء ممثلة شهيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجهشت الممثلة المغربية نجاة خير الله، بالبكاء خلال مؤتمر صحفي، اتهمت خلاله الممثل طارق البخاري بممارسة العنف الجنسي ضدها.

وأوضحت خيرالله في الندوة الصحفية أنه دخل إلى الغرفة التي تغير بها ملابسها بأحد الفنادق خلال تصوير عمل مغربي، ورمى بها فوق السرير محاولا الاعتداء عليها جنسيا وبحضور اللبيسة.

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ولفتت إلى أن اللبيسة لن تقبل الشهادة لصالحها خوفا على رزقها، فيما لجأت إلى القضاء في نهاية شهر أبريل الماضي، متهمة طارق البخاري بالتحرش بها منذ 2015، وسربت مكالمات بينهما لإثبات ذلك.

وكان الفنان طارق البخاري ذكر في تصريحاته الصحفية بأنه مظلوم، وأن المشتكية استدرجته ليقع في فخ تبادل الكلام “غير المؤدب معها”، وتحاول بذلك “العودة إلى الأضواء من خلال التشهير به لأنها لم تعد تتلقى عروض عمل”.