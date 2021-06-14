شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل.. إحذر تناول "السمسم" في هذه الحالة لأنه يسبب "السرطان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد السمسم من البذور الزيتية المهمة خاصة في العالم القديم نظرا لما يقدمه من فوائد عديدة بالاضافة الى سهولة استخراجه واستقراره الكبير ومقاومته للجفاف ، وعلى الرغم من تلك الفوائد الا انه يؤثر على مستويات السكر في الدم ، مما يجعل السيطرة على نسبة السكر في الدم صعبة أثناء الجراحة وبعدها.

وفيما يلي قائمة بأضرار السمسم : قد يهمك ايضاً

يؤثر بشكل سلبي على الجهاز الهضمي ويؤثر على الإصابة بسرطان القولون.

يتسبب الإفراط في تناول السمسم في وجود خلل في القولون وأحداث تشنجات في عضلات البطن يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة.

كانت هذه تفاصيل خبر سم قاتل.. إحذر تناول "السمسم" في هذه الحالة لأنه يسبب "السرطان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.