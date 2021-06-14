شكرا لبحثكم عن خبر إجتماع برئاسة البحسني يقف أمام تأمين وحماية المنشاءات النفطية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، اجتماعاً لقيادة شركة بترومسيلة، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري.

وناقش اللقاء الذي ضم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمنطقة العسكرية الثانية، وقيادة المنطقة العسكرية الأولى ممثلة باللواء الركن صالح طيمس، وقيادة شركة بترومسيلة، الجوانب الأمنية في سبيل حماية آبار النفط والمساحة التي تعمل في إطارها الشركة، وتدارس اللقاء أوجه التعاون بين قيادة السلطة بحضرموت وشركة بترومسيلة.

ووجه المحافظ البحسني قائد حماية الشركات بسرعة تأمين المواقع الجديدة التي ستعمل الشركة فيها وحمايتها، لتسهيل مهام وأعمال الشركة.

واشاد محافظ حضرموت بالمساهمة الفاعلة من شركة بترومسيلة في كارثة السيول التي اجتاحت مدينة تريم، حاثاً إياهم على بذل المزيد من المساهمة الفعالة الإضافية لرفع مخلفات السيول وإعادة المظهر الجمالي للمدينة.

حضر اللقاء، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد عمر اليميني.