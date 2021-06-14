شكرا لبحثكم عن خبر عصابة مسلحة تعتدي بالضرب المبرح على لاعب المنتخب الوطني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت عصابة مسلحة في مدينة تعز، بالاعتداء على كابتن سابق في المنتخب اليمني لكرة القدم، في حادثة تعتبر الثانية.
وأوضحت مصادر محلية أن العصابة التي يقودها خلدون المقطري، اعتدت على الكابتن ماجد جرانع، بالضرب المبرح، في شارع محمد علي عثمان وسط المدينة، وإصابته بجروح متوسطة.
وتعتبر الحادثة الثانية من نوعها، حيث سبق أن هاجمته العصابة نفسها، وسلبته هاتفه ومتعلقاته وأوراقه الثبوتية.
كانت هذه تفاصيل خبر عصابة مسلحة تعتدي بالضرب المبرح على لاعب المنتخب الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.