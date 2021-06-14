شكرا لبحثكم عن خبر عصابة مسلحة تعتدي بالضرب المبرح على لاعب المنتخب الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت عصابة مسلحة في مدينة تعز، بالاعتداء على كابتن سابق في المنتخب اليمني لكرة القدم، في حادثة تعتبر الثانية.

وأوضحت مصادر محلية أن العصابة التي يقودها خلدون المقطري، اعتدت على الكابتن ماجد جرانع، بالضرب المبرح، في شارع محمد علي عثمان وسط المدينة، وإصابته بجروح متوسطة.

وتعتبر الحادثة الثانية من نوعها، حيث سبق أن هاجمته العصابة نفسها، وسلبته هاتفه ومتعلقاته وأوراقه الثبوتية.