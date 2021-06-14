شكرا لبحثكم عن خبر بعد أيام من فضحه لـ”الحوثيين”.. مسلحون يختطفون قائد لواء الصقور في الجيش اليمني أثناء زيارته لأسرته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختطف مسلحون مجهولون،الاحد، قائد لواء الصقور في الجيش اليمني أثناء زيارته لأسرته بمحافظة الجوف؛ وفقا لمصادر عسكرية.

وذكرت المصادر بأن المسلحون نصبوا كمين في صحراء اليتمة، لقائد لواء الصقور العميد أحمد القطريفي، المرابط شمالي محافظة صعدة، انتهى باختطافه، عندما كان في زيارة لأسرته.

ونوهت المصادر، بأن المسلحين نقلوا العميد القطريفي على متن سيارة هايلوكس إلى مكان مجهول.

وتأتي عملية الاختطاف بعد أيام من تكذِّيبه لمزاعم سيطرة مليشيا الحوثي على مناطق حدودية مع السعودية.