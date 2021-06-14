شكرا لبحثكم عن خبر شاهد ... انتشار صور عرائس يمنيات على وسائل التواصل الإجتماعي تثير غضب اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهرت في الأونة الآخيرة ظاهرة غريبة، وغير معتادة في أوساط المجتمع اليمني والتي أثارت غضب الكثيرين،الذين عدوها بداية لإنتهاك خصوصية المجتمع اليمني المحافظ، من خلال نشر بعض المصورات لحفلات نسوية ، بغرض الترويج لأعمالهن، وإبراز احترافيتهن لل.

وتحدثت مصادر محلية لـ""، أن وسائل التواصل الإجتماعي تضج بالعديد من اللقطات الفاضحة لحفلات زفاف في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تظهر خلاله الفتيات بكامل حلتهن ويتم إقتصاص الجزء العلوي من الجسم ( الرأس) حتى لا تظهر ملامحه، بينما يتم نشر تفاصيل اسم وعائلة الفتاة التي تم تصويرها وأين تم حفل الزفاف.

واستنكر عدد من الأهالي في صنعاء، قبول بعض الأسر أن يتم نشر صور عرائسهم على وسائل التواصل الإجتماعي، محذرين من هذه الظاهرة التي قد تتحول مستقبلاً لتداول صور فاضحة تنتهك أعراض كثير من الفتيات.