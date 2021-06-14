شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أبو عصام بطل مسلسل "باب الحارة" المراهقة تقلب الانترنت بجمالها الصارخ.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان السوري عباس النوري صورة على حسابه الخاص في موقع "انستغرام"، جمعته بابنته رنيم وحفيده تاج الشام عثمان، ولاقت إعجاب المتابعين. وعلق بطل مسلسل "باب الحارة" الشهير بشخصية “أبو عصام” على الصورة بالقول: " بكل عيد لتاج بحس أنو العيد إلي مدري ليش". قد يهمك ايضاً وأجمع العديد ممن شاهدوا الصورة على جمال ابنة عباس النوري وحفيده، كذلك لاحظوا درجة الشبه الكبيرة بينهما وبين الممثل السوري. من ناحية أخرى، ينشغل عباس النوري حاليا بتصوير مشاهده في المسلسل التلفزيوني "حارة القبة"، وهو من تأليف أسامة كوشك وإخراج رشا شربتجي. ومن آخر أعمال عباس النوري الفنية مسلسل "طبق الأصل"، وهو من تأليف سلام الكسيري وإخراج علي محيي الدين علي.

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