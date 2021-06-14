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عدن - ياسمين التهامي - نشرت مواطنة سعودية مقطعاً مصوراً أثار جدلاً واسعاً انتقدت فيه منع المساجد من استخدام مكبرات الصوت أثناء الصلاة، في نفس الوقت الذي يجبر فيه المواطنين على سماع الأغاني عالية بالمتنزهات العامة، في ظل السياسات الجديدة والرؤية الانفتاحية المزعومة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. قد يهمك ايضاً ابنة أبو عصام بطل مسلسل "باب الحارة" المراهقة تقلب الانترنت بجمالها الصارخ.. شاهد سعودية تنشر مقطع فيديو صادم يفضح ما يحدث في الأماكن العامة بينما يُمنع نقل الصلاة عبر مكبرات الصوت بالمملكة (شاهد)

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