شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. وفاة فتاة مشنوقة بتعز وقريب لها يقول :" حنقتها افعا " والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت مصادر محلية في تعز عن العثور على طفلة يمنية مشنوقه في منطقة سامع .

وقالت المصادر ان جريمه بشعه تقشعر لها الأبدان وتدمي العيون وتتفطر لها الاكباد حدثت فس منطقة سامع طفلة لا يتجاوز عمرها ١٠ سنوات

واوضحت المصادر ان احد افراد اسرتها كتب منشور انها ماتت نتيجة التوى الافعى على رقبتها حتى الموت بينما الاثر حول رقبتها يكذب روايته فالافعى جلدها ناعم لا تترك اثر ايضا تعتمد على عصر الفريسه لا خنقها .

ورجحت المصادر انهم امام جريمتين ان لم تكن جريمه وحدة وراوا في الثعبان الا كذئب يوسف.

واختتموا بالقول ان لم يتم كشف خيوط الجريمه ومعاقبة المجرمين فنحن نعيش بغابة متوحشة وسيعاقب الله المجرم والمتستر والساكت .